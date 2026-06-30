Football/Coupe du monde-Guimaraes s'affirme comme le maître à jouer du Brésil

par Nick Said

Si Gabriel Martinelli a capté l'attention lundi en inscrivant le but décisif du Brésil face au Japon (2-1) en seizièmes de finale, Bruno Guimaraes a été le véritable artisan de la qualification, avec une nouvelle prestation remarquable depuis le début de la Coupe du monde.

Avec une quatrième passe décisive en autant de matchs, Bruno Guimaraes s'est hissé au sommet du classement des créateurs du tournoi, une consécration pour un joueur qui, au sein d'une équipe peuplée de stars évoluant dans les plus grands clubs mondiaux, a longtemps eu du mal à exister médiatiquement.

Seuls Michael Ballack pour l’Allemagne en 2002, Francesco Totti pour l’Italie en 2006 et Juan Cuadrado pour la Colombie en 2014 ont réussi quatre passes décisives en Coupe du monde depuis le début du siècle. Personne n'a fait mieux.

Alors qu'il suscite l’intérêt de grands clubs européens, les médias l’ayant associé au Real Madrid, à Manchester United et à Arsenal ces derniers mois, le milieu de terrain de Newcastle réalise le genre de tournoi qui pourrait déboucher sur un transfert retentissant.

Les buteurs brésiliens Vinicius Junior, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli ont fait la une des journaux mais, derrière eux, un joueur infatigable tire les ficelles dans la discrétion.

"Bruno est un joueur très important, très régulier sur le terrain, qui apporte toujours une très bonne contribution en défense comme en attaque. Il a délivré une passe décisive fantastique, et je suis très heureux car Bruno a un très grand coeur", a déclaré le sélectionneur Carlo Ancelotti.

Le Brésil avait eu du mal à percer la défense compacte du Japon tout au long du match. Son premier but, inscrit par Casemiro, est venu d’un coup de tête au second poteau.

Mais après qu’Ao Tanaka a perdu le ballon à l’entrée de la surface, dans les arrêts de jeu de la seconde période, Bruno Guimaraes a eu la clairvoyance de servir Gabriel Martinelli, qui a inscrit le but le plus tardif jamais marqué lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde disputé en 90 minutes.

"Ils étaient très compacts, c’était très difficile de percer. Le sélectionneur nous a demandé de mettre la pression à l’entrée de la surface", a expliqué Bruno Guimaraes, préférant faire l’éloge de Gabriel Martinelli plutôt que de s’attribuer le mérite. "C’est l’esprit d’équipe, l’esprit de groupe. Gabriel Martinelli est sensationnel, je suis très heureux."

Le Brésil affrontera dimanche, dans le New Jersey, le vainqueur du match opposant mardi la Côte d’Ivoire à la Norvège.

(Reportage de Nick Said; version française Clément Martinot)