 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-"Du calme": Infantino défend la FIFA face à la polémique sur les visas
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:30

(Mise à jour de l'article du 10 juin avec des informations supplémentaires tirées des déclarations d'Infantino)

par Janina Nuno Rios et Angelica Medina

"Du calme, détendez-vous", a déclaré mercredi Gianni Infantino, cherchant à apaiser les inquiétudes liées aux problèmes de visa avant la Coupe du monde, tout en rappelant que la FIFA ne peut pas dicter aux pays hôtes leurs décisions d’immigration.

S'exprimant à la veille du match d'ouverture entre les co-organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud, Gianni Infantino a évoqué les inquiétudes concernant l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis alors qu'il disposait d'un visa valide.

"Ce qui est arrivé à l’arbitre somalien est regrettable", a déclaré Gianni Infantino lors d'une conférence de presse, sa première depuis trois ans.

"Nous essayons, nous discuterons, nous verrons. Peut-être qu’il est parfois bon aussi de se calmer, de se détendre. Nous travaillons sur tout, nous essayons de tout résoudre."

"Nous ne sommes pas les rois du monde, capables de régner sur les gouvernements et les forces de police. Nous sommes une organisation sportive."

Cette affaire a mis en lumière les défis liés à l’immigration à l’approche du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, après que les autorités américaines ont déclaré qu’Omar Abdulkadir Artan s'était vu refuser l'entrée en raison de ses liens avec des "membres présumés d’organisations terroristes."

Gianni Infantino a déclaré que la FIFA continuait à travailler en coulisses pour résoudre les problèmes en suspens, tout en soulignant que les décisions en matière d’immigration relevaient des autorités nationales.

"Nous essayons toujours de trouver des solutions", a-t-il déclaré. "Parfois, se mettre immédiatement à crier et à hurler a l’effet inverse de celui recherché."

Lorsqu’on lui a demandé si les controverses liées aux visas l'avaient amené à regretter d'avoir choisi les États-Unis comme l'un des pays hôtes, Gianni Infantino a répondu qu'il n'avait aucun regret.

"Il y a des problèmes ; c’est normal pour un événement de cette ampleur", a-t-il déclaré. "Certains viennent des États-Unis, d’autres du Canada, d’autres encore du Mexique. Nous nous en occupons tous."

Le président de la FIFA a également mis en avant la participation de l'Iran au tournoi comme preuve des efforts déployés par son organisation pour naviguer dans un contexte politique complexe.

"Les gens disaient que l'Iran ne pourrait pas venir à la Coupe du monde", a déclaré Infantino. "Je leur ai promis qu’ils viendraient."

Il a ajouté que le fait d'avoir assuré la participation de l'Iran malgré les tensions géopolitiques démontrait la capacité du football à rassembler les gens.

NOUS VOULONS UNIR LE MONDE Le dirigeant italo-suisse est revenu à plusieurs reprises sur un message d'unité, affirmant que la Coupe du monde pourrait offrir une distraction bienvenue en cette période de conflits et d'incertitudes.

"Quand l'Iran jouera, le stade sera plein et j'espère qu'il y aura une ambiance positive, car c'est ça, le football", a-t-il déclaré. "Nous voulons unir le monde."

Infantino a également défendu la politique tarifaire de la FIFA face aux critiques de certains supporters qui estimaient que le coût des billets était devenu prohibitif.

La FIFA a vendu plus de six millions de billets pour le tournoi, qui compte désormais 48 équipes, et la demande a dépassé les attentes "d’un facteur 10 ou plus", a-t-il déclaré.

"Le prix de départ de 60 dollars est le prix d'entrée le plus bas de tous les sports américains en phase finale", a déclaré Infantino.

"Si nous les vendions à un prix inférieur, ils se retrouveraient sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés. Chaque dollar récolté est réinvesti dans le développement du football."

La Coupe du monde débute jeudi à l'Estadio Azteca de Mexico, qui deviendra le premier stade à accueillir des matches lors de trois Coupes du monde masculines. Gianni Infantino s'attend à ce que ce tournoi soit l'un des plus disputés de l'histoire de la compétition.

Le président de la FIFA a déclaré que des facteurs tels que l'altitude, le climat, les déplacements et le format élargi ajouteraient encore à l'imprévisibilité, avant de conclure : "Que la fête commence."

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico City; version française Jérôme Terroy)

Guerre en Iran
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré
    Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré
    information fournie par So Foot 11.06.2026 17:46 

    Vous avez-bu monsieur ? Convoqué en urgence pour le Mondial pour remplacer Lennart Karl, Assan Ouédraogo a vécu des derniers jours hors du temps . Et tout a démarré au moment où le sélectionneur, Julian Nagelsmann, l’a appelé pour lui annoncer qu’il rejoindrait ... Lire la suite

  • Cette promesse que le PSG cherche encore à prêter
    Cette promesse que le PSG cherche encore à prêter
    information fournie par So Foot 11.06.2026 17:43 

    Pas encore prêt. Il était arrivé par la grande porte et pourrait, de nouveau, disparaitre des radars pendant quelque temps. Le Brésilien Gabriel Moscardo devrait de nouveau être prêté par la PSG la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’annonce le média ESPN ... Lire la suite

  • Le chef du RN, Jordan Bardella, aux côtés de Tom Van Grieken, à la tête du Vlaams Belang, à Bruxelles, le 11 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Bardella à Bruxelles pour une nouvelle tournée auprès de ses alliés
    information fournie par AFP 11.06.2026 17:42 

    Après le Portugal et l'Italie, le chef de file du Rassemblement national Jordan Bardella s'est affiché jeudi avec l'extrême droite flamande à Bruxelles, nouvelle occasion de renforcer ses alliances européennes à quelques mois de la présidentielle française. "Ce ... Lire la suite

  • Mondial-2026: les Bleus arrivent à leur hôtel à Boston
    Mondial-2026: les Bleus arrivent à leur hôtel à Boston
    information fournie par AFP Video 11.06.2026 17:42 

    Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés mercredi à l'hôtel Four Seasons, accueillis par une centaine de supporters en plein centre-ville de Boston, sur la côte est des Etats-Unis, où ils logeront pendant la Coupe du monde.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank