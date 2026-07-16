Football/Coupe du monde-De l'espoir à la désillusion, l'Angleterre brisée par le réveil argentin

par Lori Ewing

Le rêve anglais d'atteindre une première finale de Coupe du monde depuis 1966 s'est une nouvelle fois brisé, mercredi, quand l'Argentine, tenante du titre, a marqué deux buts en fin de match pour renverser la deuxième demi-finale (2-1).

Les joueurs se sont effondrés sur la pelouse, tandis que les supporters sont restés figés dans les tribunes, écharpes sur les épaules après y avoir cru pendant un mois.

L'Angleterre devra désormais se remobiliser lors du match pour la troisième place contre la France, samedi à Miami (21h00 GMT).

Les questions viseront inévitablement Thomas Tuchel, dont l'équipe n'a fait que reculer après l'ouverture du score d'Anthony Gordon, abandonnant la maîtrise du jeu à son adversaire avant d'être punie dans les dernières minutes.

"Nous nous sommes effondrés", a déclaré l'ancien capitaine anglais Wayne Rooney à la BBC. "Cela a commencé avec l'entraîneur et ses décisions. C'était trop passif."

"Face à cette équipe, championne du monde, on ne s'en sort pas comme ça. C'était le plus grand test, et nous l'avons raté."

Thomas Tuchel, qui a prolongé son contrat jusqu'à l'Euro 2028, a assuré vouloir poursuivre sa mission.

"Il reste encore un match à jouer, même si ce n'est pas celui auquel nous voulions participer", a-t-il dit. "Je suis sous contrat jusqu'à l'Euro 2028 à domicile et, malgré la déception, je pense déjà à ce défi."

MÊME SCÉNARIO QU'EN 2018

Cette Coupe du monde avait pourtant semblé différente. Portée par le leadership d'Harry Kane et l'influence de Jude Bellingham, l'Angleterre avait donné à ses supporters de vraies raisons d'y croire.

Les performances n'avaient pas toujours été maîtrisées, mais ces succès laborieux semblaient renforcer la confiance du groupe.

Harry Kane apportait le calme, Jude Bellingham l'énergie. À eux deux, ils ont inscrit 12 buts, six chacun, incarnant une équipe capable de trouver des solutions dans les moments difficiles.

Le huitième de finale remporté contre le Mexique à Mexico, malgré un carton rouge, avait aussi nourri l'idée d'un groupe à même de résister aux vents contraires.

Mais les Three Lions ont encore échoué en demi-finale alors qu'ils menaient au score, comme en 2018 contre la Croatie.

"C'est tellement dur. Je voulais faire partie d'une équipe d'Angleterre qui y arrive enfin, au lieu de me retrouver ici à dire aux supporters, malheureusement, les mêmes choses qu'ils entendent sans doute depuis des années", a déclaré Jude Bellingham, en larmes au coup de sifflet final.

"J'aurais aimé offrir une victoire ou deux de plus, mais pour l'instant, j'ai la tête un peu embrumée par la déception."

Jude Bellingham ne faisait pas partie de l'équipe éliminée par la Croatie en 2018, mais il avait disputé la finale de l'Euro 2024 perdue contre l'Espagne.

Malgré les progrès récents, l'Angleterre a encore mesuré la distance qui sépare l'espoir de l'histoire.

(Reportage de Lori Ewing ; verision française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)