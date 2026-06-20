Football/Coupe de monde-Mexico cherche à limiter la consommation d'alcool dans les rues

La municipalité de Mexico a annoncé vendredi envisager des mesures de limitation de la vente d'alcool dans les espaces publics, après que 700.000 personnes se sont réunies dans le centre-ville pour fêter la qualification de l'équipe de football mexicaine pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

La victoire du Mexique contre la Corée du Sud jeudi, assurant cette qualification à un match de la fin des phases de poules, a donné lieu à d'immenses célébrations dans les rues.

Le lendemain matin, l'avenue Reforma – l'une des artères principales de la ville – était jonchée de déchets et bon nombre de ses fleurs jaunes de cempasuchil avaient été piétinées. Les autorités ont ramassé quelque 40 tonnes de déchets autour du centre historique.

Le secrétaire du gouvernement de Mexico, César Cravioto, a déclaré a estimé qu'il était du devoir du gouvernement de faire oeuvre de prévention, ce qui implique notamment, selon lui, de contrôler la vente illégale d'alcool dans les rues.

Le gouvernement demandera ainsi aux restaurants et aux bars du quartier d'empêcher leurs clients d'emporter des boissons alcoolisées hors de l'établissement, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que les supérettes de quartier pourraient être invitées à cesser de vendre de l'alcool dans les heures précédant un match important.

Le gouvernement a également dit qu'il prévoyait d'installer sept écrans géants supplémentaires autour du centre-ville – en plus des 12 déjà en place – afin de contribuer à disperser les foules.

"Nous continuerons d'insister pour que les supporters s'amusent, mais sans consommation excessive d'alcool", a dit César Cravioto.

À Boston, autre ville hôte de la Coupe du monde, les supporters écossais, surnommés la "Tartan Army", ont bu de telles quantités de bière après la victoire 1-0 de l'Écosse contre Haïti que plusieurs bars ont déclaré être à court de bière.

(Fabiola Aramburo and Diego Ore, Version française Benoit Van Overstraeten)