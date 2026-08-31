 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Bradley Barcola a signé au Liverpool FC
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 16:23
Ajouter Boursorama à vos sources

Bradley Barcola (France) célèbre le deuxième but de son équipe contre l'Angleterre dans la Coupe du monde de la FIFA 2026

Bradley Barcola (France) célèbre le deuxième but de son équipe contre l'Angleterre dans la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Liverpool FC ‌a annoncé lundi la signature de l'international français Bradley ​Barcola en provenance du Paris Saint-Germain.

Le club anglais n'a pas communiqué sur le prix de la transaction mais des ​informations de presse font état d'un montant de 140 millions d'euros bonus ​compris, ce qui représenterait la ⁠plus grosse vente du club de la capitale.

Selon ‌les médias britanniques, Bradley Barcola a signé un contrat de cinq ans pour une valeur ​totale de 162 ‌millions d'euros.

"Cela a pris un long moment, ⁠mais je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c'est être ⁠sur le ‌terrain et en mesure de jouer", a déclaré ⁠le nouveau Red sur le site du club.

"J'espère ‌accomplir de grandes choses. Tout d'abord, gagner la ⁠Premier League. C'est l'un des plus grands ⁠rêves de ma ‌vie."

Formé à l'Olympique lyonnais, le joueur de 23 ans ​arrive en Angleterre après ‌un passage réussi au PSG où il a gagné trois fois le titre ​de champions de France et surtout réussi le doublé en Ligue des Champions.

En 152 apparitions sous ⁠le maillot parisien, Bradley Barcola a marqué 39 buts et réalisé 37 passes décisives.

Bradley Barcola rejoint deux autres Français à Liverpool, le défenseur Jérémy Jacquet et l'attaquant Hugo Ekitiké, qui se remet d'une rupture du tendon d'Achille.

(Reportage ​par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le cercueil du défunt journaliste et animateur de radio Philippe Bouvard,porté hors de l'église après la cérémonie de ses obsèques à Cannes, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    À Cannes, dernier hommage des Grosses Têtes à Philippe Bouvard
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:47 

    Les obsèques du journaliste et animateur radio Philippe Bouvard, qui voulait "faire le mort le jour de son enterrement", ont été célébrées lundi à Cannes, où il s'était retiré et est décédé le 24 août à l'âge de 96 ans. People, dans les rangées réservées à l'avant, ... Lire la suite

  • L'Argentin Lionel Messi
    Football: Messi annonce sa retraite internationale
    information fournie par Reuters 31.08.2026 17:46 

    L'attaquant argentin Lionel ​Messi a annoncé ​lundi ⁠sur Instagram ‌sa retraite internationale. Lionel Messi, ​39 ‌ans, a ⁠guidé l'Argentine au titre ⁠de ‌championne du ⁠monde ‌en ⁠2022 mais n'a ⁠pu ‌empêcher sa défaite ​en ‌finale contre l'Espagne ​cette ⁠année. ... Lire la suite

  • Jean-François Leroy, directeur et fondateur du festival de photo "Visa pour l'Image", lors de la 31e édition du festival à Perpignan, le 5 septembre 2019 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / RAYMOND ROIG )
    Défenseur du photojournalisme et fondateur de Visa pour l'image, Jean-François Leroy est mort
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:32 

    Avec sa grande silhouette, ses coups de gueule et sa passion pour l'image, Jean-François Leroy, le fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image décédé lundi, a été un ardent défenseur de la liberté d'information et l'âme d'un rendez-vous professionnel ... Lire la suite

  • Lionel Messi annonce sa retraite internationale
    Lionel Messi annonce sa retraite internationale
    information fournie par So Foot 31.08.2026 17:31 

    C’est pour de vrai cette fois ? Dix ans après avoir annoncé une première fois son retrait de la sélection, Lionel Messi annonce que cette fois, c’est la bonne . La finale de la Coupe du monde perdue face à l’Espagne restera à tout jamais son ultime match avec l’Argentine. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank