Bradley Barcola (France) célèbre le deuxième but de son équipe contre l'Angleterre dans la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Liverpool FC ‌a annoncé lundi la signature de l'international français Bradley ​Barcola en provenance du Paris Saint-Germain.

Le club anglais n'a pas communiqué sur le prix de la transaction mais des ​informations de presse font état d'un montant de 140 millions d'euros bonus ​compris, ce qui représenterait la ⁠plus grosse vente du club de la capitale.

Selon ‌les médias britanniques, Bradley Barcola a signé un contrat de cinq ans pour une valeur ​totale de 162 ‌millions d'euros.

"Cela a pris un long moment, ⁠mais je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c'est être ⁠sur le ‌terrain et en mesure de jouer", a déclaré ⁠le nouveau Red sur le site du club.

"J'espère ‌accomplir de grandes choses. Tout d'abord, gagner la ⁠Premier League. C'est l'un des plus grands ⁠rêves de ma ‌vie."

Formé à l'Olympique lyonnais, le joueur de 23 ans ​arrive en Angleterre après ‌un passage réussi au PSG où il a gagné trois fois le titre ​de champions de France et surtout réussi le doublé en Ligue des Champions.

En 152 apparitions sous ⁠le maillot parisien, Bradley Barcola a marqué 39 buts et réalisé 37 passes décisives.

Bradley Barcola rejoint deux autres Français à Liverpool, le défenseur Jérémy Jacquet et l'attaquant Hugo Ekitiké, qui se remet d'une rupture du tendon d'Achille.

(Reportage ​par Zhifan Liu)