Football-Arbeloa remplace Xabi Alonso à la tête du Real Madrid

(Actualisé avec détails, contexte)

par Fernando Kallas

L'Espagnol Alvaro Arbeloa a été nommé nouvel entraîneur du Real Madrid en remplacement de son compatriote Xabi Alonso, a annoncé lundi le club madrilène, au lendemain de sa défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-2).

"Le Real Madrid C. F. annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première", a déclaré le club de la capitale espagnole dans un communiqué.

"Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporteurs du Real Madrid, car il est une légende du club et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison."

"Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement tout au long de cette période, et leur souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie."

Quelques minutes plus tard, le club aux quinze titres de C1 a annoncé dans un autre communiqué qu'Alvaro Arbeloa prenait les rênes de l'équipe. Il était depuis le début de saison en charge de la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid.

Recruté en juin dernier pour succéder à l'Italien Carlo Ancelotti avec un contrat de trois ans à la clé, Xabi Alonso n'aura pas duré bien longtemps sur le banc du Real Madrid, où il avait évolué en tant que joueur de 2009 à 2014.

Le Real l'avait engagé après une expérience pleinement réussie au Bayer Leverkusen qu'il avait mené au titre de Bundesliga en 2024, sans la moindre défaite. Il avait également remporté la Coupe d'Allemagne et atteint la finale de la Ligue Europa lors de cette même saison.

Cependant, le retour de Xabi Alonso à la Maison blanche n'a pas permis de reproduire le succès d'un autre ancien milieu de terrain du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui a, lui, mené le club vers trois titres consécutifs en Ligue des champions.

Son mandat a été marqué par des dissensions internes, des informations faisant état de conflits avec des joueurs chevronnés comme le co-capitaine Federico Valverde et l'ailier Vinicius Jr.

Les mauvaises performances du Real sous sa mandature ont notamment été marquées par des défaites humiliantes contre le Paris Saint-Germain en Coupe du monde des clubs, l'Atlético Madrid en Liga et Liverpool ou encore Manchester City en Ligue des champions.

Éliminé en demi-finales de la Coupe du monde des clubs puis battu dimanche par le rival barcelonais en finale de la Supercoupe d'Espagne, Xabi Alonso a manqué ses deux occasions de décrocher un titre. En Liga, le Real pointe à quatre points du leader, Barcelone, à cause d'une période difficile en novembre et décembre (une victoire en cinq matches de championnat).

Le technicien de 44 ans aura dirigé au total 34 rencontres à la tête des Merengue.

Son successeur, Alvaro Arbeloa, dirigera la prochaine rencontre du Real programmée mercredi à Albacete, pensionnaire de deuxième division, en huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

(Reportage de Fernando Kallas, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)