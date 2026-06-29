Football-Après un Mondial raté, l'Irak s'interroge et prépare une reconstruction

par Ashraf Hamed Atta

Le Comité olympique irakien a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur la décevante campagne de la sélection nationale au Mondial, et la mise en place de mesures pour éviter de tels résultats à l'avenir.

Le retour de l'Irak en phase finale après 40 ans d'absence s'est soldé par une leçon cruelle : trois défaites en autant de matches dans un groupe relevé composé de la France et de la Norvège, ainsi que de la redoutable équipe du Sénégal.

L'ampleur du défi est apparue clairement lorsque l'Irak a quitté la compétition sans le moindre point et avec 12 buts encaissés, révélant l'écart qui la sépare des grandes nations du football.

Le président du Comité olympique irakien, Aqeel Muftin, a déclaré qu’une réunion serait organisée avec les responsables de la Fédération irakienne de football afin d’évaluer les causes de ces mauvaises performances et d’élaborer un plan d’amélioration.

"Nous tiendrons une réunion avec les responsables de la Fédération de football afin d’examiner les raisons de la baisse des résultats de l’équipe lors de la Coupe du monde et d’élaborer une stratégie pour l’améliorer", a déclaré Aqeel Muftin à l’Agence de presse irakienne, ajoutant que "tout le monde est attristé" par ce résultat.

Il a précisé que les discussions après le retour de l’équipe porteraient principalement sur les mesures à prendre pour éviter que cet échec ne se reproduise, avec une feuille de route complète à court, moyen et long terme visant à identifier les faiblesses et à y remédier.

Aqeel Muftin a ajouté que cet examen serait confié à des comités spécialisés chargés de trouver des solutions au faible niveau du championnat national et des équipes nationales, et de jeter les bases d’un progrès durable. "Cela nécessite les efforts conjoints de tous", a-t-il déclaré.

Il a souligné que la responsabilité de la reconstruction de l’équipe dépassait le cadre d’une seule et même instance. "L’équipe nationale n’appartient ni au Comité olympique, ni à la fédération, ni au gouvernement — elle appartient à la nation, et chacun a la responsabilité de la soutenir et d’assurer son succès", a-t-il déclaré.

(Reportage Ashraf Hamed Atta; version française Clément Martinot, édité par Zhifan Liu)