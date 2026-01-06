Foot: Chelsea récupère Rosenior à Strasbourg, son club satellite

L'entraîneur anglais Liam Rosenior, annonçant son départ de Strasbourg à Chelsea, le mardi 6 janvier 2026, lors d'une conférence de presse à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Chelsea a confirmé mardi la nomination de l'Anglais Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg au CV mince sur lequel les "Blues" ont décidé de miser, en puisant dans leur club satellite via la multipropriété.

Dans la foulée d'une conférence de presse au stade de la Meinau, où Rosenior avait annoncé "un accord verbal avec Chelsea", le club londonien a officialisé le recrutement du technicien de 41 ans jusqu'en 2032.

"Je ne pouvais pas refuser cette occasion à ce stade de ma vie pour plusieurs raisons: la première, c'est que c'est un club incroyable, champion du monde, avec une équipe et des supporters fantastiques; la deuxième, c'est que je vais pouvoir rentrer chez moi et voir mes enfants", a expliqué le Britannique.

Sous les yeux du président du Racing Marc Keller, Rosenior a donc eu la possibilité, fait rare, d'annoncer lui-même son départ avant de quitter l'Alsace pour Londres où il sera l'un des seuls Anglais sur un banc de Premier League. Il débutera dans le vif du sujet par un derby contre Fulham mercredi en championnat ou Charlton samedi en coupe d'Angleterre.

Le consortium américain BlueCo, à la tête de Chelsea et de Strasbourg, a misé sur cet entraîneur sans grande référence au plus haut niveau pour succéder à Enzo Maresca, limogé le 1er janvier après un mandat de dix-huit mois.

L'Italien, pour sa première expérience en Premier League, avait complété l'armoire à trophées, avec la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs.

Mais les relations se sont détériorées au cœur de l'hiver et la direction de Chelsea, aux commandes depuis le printemps 2022, a débarqué son cinquième entraîneur en trois ans et demi, après Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard et Mauricio Pochettino.

- Rosenior, le passionné doit faire ses preuves -

L'entraîneur de Strasbourg Liam Rosenior, lors de sa dernière apparition sur le banc alsacien, à Nice, le 3 janvier 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Le riche club de l'ouest londonien, à l'instabilité chronique, fait un sacré pari en intronisant Rosenior, ex-défenseur des voisins de Fulham, notamment.

En Angleterre, il a davantage séduit pour ses analyses de consultant sur Sky Sports, que pour son expérience sur le banc de Hull City (2e div.), achevée sur un licenciement en mai 2024.

L'entraîneur aux fines lunettes noires et au sweat à capuche a, depuis, fait grimper sa cote à Strasbourg en s'invitant dans la lutte pour les tickets en Ligue des champions dès sa première saison malgré un effectif très jeune.

Passionné par son métier, le natif de Wandsworth (banlieue de Londres) affirmait l'an dernier dans un entretien à l'AFP vouloir devenir entraîneur "avant même d'être joueur", et estime que son rôle est, "à 85-90%, de comprendre les joueurs", qui doivent être "créatifs".

Mais il n'arrive pas forcément en terrain conquis à Stamford Bridge, le stade du club aux deux titres en C1 (2012, 2021), plutôt habitué aux entraîneurs de renom comme José Mourinho, Antonio Conte ou Tuchel.

Il lui faudra vite relancer la machine à gagner, à l'arrêt depuis fin novembre en championnat (une victoire en huit matches), ce qui a fait reculer l'ex-dauphin d'Arsenal à la 5e place, à 17 points du leader.

- À Strasbourg, climat inflammable -

Le président du club de foot de Strasbourg Marc Keller (gauche), lors de la conférence annonçant le départ de l'entraîneur Liam Rosenior vers Chelsea, le 6 janvier 2026, à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Rosenior ne vient pas non plus porté par le vent des victoires: s'il est brillant en Ligue Conférence (premier de la phase de ligue), son Racing n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches de championnat.

Cette crise de résultat s'est superposée à un contexte extrasportif délicat au Stade de la Meinau où les UB90, principal groupe d'ultras, s'opposent à BlueCo, actionnaire majoritaire depuis l'été 2023, et à l'idée même de multipropriété.

Le point de rupture a été atteint en septembre, lorsque le transfert, pour l'été prochain, du capitaine de Strasbourg, Emmanuel Emegha, a été annoncé à... Chelsea.

Strasbourg "s'active en coulisses pour trouver un remplaçant", selon une source proche du club. Mais le départ de son entraîneur pourrait marquer de nouvelles tensions entre certains supporters et l'actionnaire majoritaire.