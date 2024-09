Fonte des immatriculations de voitures neuves en août en France

Les immatriculations de voitures neuves ont nettement reculé en août (-24% sur un an), marquant un coup de frein du marché, selon les données publiées dimanche par les constructeurs.

(illustration) ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Le mois dernier, 85.977 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit une baisse de 24,3% par rapport au mois d'août 2023 qui comptait un jour ouvré de plus, ont rapporté la Plateforme automobile (PFA), qui regroupe constructeurs et équipementiers français, et le cabinet AAA Data.

Le mois d'août - creux estival où traditionnellement moins de transactions sont scellées - avait été dynamique en 2023 (113.599 unités vendues), profitant d'une baisse des difficultés de livraison après des mois de pénuries de pièces électroniques.

Le niveau de ventes demeurait tout de même inférieur à celui d'avant la pandémie de Covid-19: quelque 129.300 véhicules avaient été écoulés en août 2019.

Particuliers comme entreprises ont réduit leurs achats de voitures neuves.

"Le contexte politique incertain impacte la sphère économique, avec des ménages déjà confrontés à des prix et taux d'intérêt restant élevés, et des entreprises adoptant une posture attentiste concernant leurs investissements", souligne Marie-Laure Nivot, analyste chez AAA Data, citée dans un communiqué.

En août 2024, la baisse des ventes a été particulièrement marquée pour le leader Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat), avec 31,7% d'immatriculations en moins, et son concurrent Renault (-22,5%). A l'inverse, Volkswagen a progressé de 6%.

Plus largement, sur les huit premiers mois de 2024, plus de 1,1 million de voitures neuves ont été immatriculées en France, ce qui représente un repli de 0,48% par rapport à la même période en 2023.

"Après plusieurs mois de croissance, les ventes des voitures hybrides en France se stabilisent", observe AAA Data. Elles représentent 43% du marché.

Les ventes de voitures électriques se sont quant à elles repliées de 33%, "avec une part de marché passant à 15% contre 18% en août 2023", remarque le cabinet.

Quant aux motorisations thermiques, elles reculent "de manière significative", indique-t-on de même source: "-37% pour l'essence (32% du marché), et -43% pour le diesel (7% du marché)".

La Peugeot 208 reste le modèle le plus vendu aux particuliers au premier semestre, devant la Renault Clio et la Dacia Sandero.