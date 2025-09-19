 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Fonseca retrouve les vestiaires, en attendant le banc
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 09:26

Fonseca retrouve les vestiaires, en attendant le banc

Fonseca retrouve les vestiaires, en attendant le banc

Le privilège de se rapprocher de Daniel Congré ?

Paulo Fonseca a de nouveau accès aux vestiaires de Ligue 1. Une partie de la suspension de l’entraîneur de l’OL prend fin ce vendredi, pour la réception d’Angers (coup d’envoi à 20h45). Il n’avait entraîné que cinq matchs sur le banc lyonnais avant de se faire exclure à Brest. Depuis début mars, l’entraîneur portugais se séparait de ses joueurs à la descente du car, en arrivant au stade. Il aura connu cinq défaites en 14 matchs de Ligue 1.…

UL pour SOFOOT.com

