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Fonseca apelle au calme
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 16:54

Fonseca apelle au calme

Fonseca apelle au calme

En toute sérénité, vraiment ? Incapable de gagner depuis sept matchs, éliminé de la Coupe de France et de la Ligue Europa sur cette période, l’Olympique lyonnais peut-il tout perdre sur cette fin de saison ? La réception de Monaco, ce dimanche après-midi, se fera sous haute tension pour les Gones. « J’ai dit aux joueurs qu’en ce moment, c’est toujours difficile de lâcher une compétition dans laquelle on pensait pouvoir aller loin, mais c’est le foot. Dans le football, on n’a pas le temps de faire des drames. Il faut réagir à chaque fois. Nous ne devons pas nous trouver d’excuses » ,

Une Ligue des champions à aller chercher

À huit journées de la fin de la Ligue 1, les Lyonnais n’ont pas de marge pour espérer se qualifier en Ligue des champions pour la saison prochaine. Mais pour Fonseca, il n’est pas encore l’heure de s’affoler. « Nous sommes dans une situation très positive en championnat, une situation que personne n’avait imaginée pour nous à huit journées de la fin. Je veux que chaque personne du groupe prenne ses responsabilités , a dédramatisé le Portugais. On est dans une position que, honnêtement, je n’aurais pas forcément imaginée en début de saison. »

TB pour SOFOOT.com

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