Florian Thauvin : « J’ai dû faire le deuil de ma première partie de carrière »

Dans le nouveau numéro du magazine So Foot , disponible depuis ce jeudi, Florian Thauvin se confie sans filtre sur son départ au Mexique lors de l’été 2021, une période où tout semblait s’effondrer.

Entre hésitations contractuelles et choix de carrière, l’attaquant raconte ces moments où le football n’est pas qu’une affaire de talent : « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je devais signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. Plus tard dans l’année, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester : on était tombés d’accord, mais un mois plus tard, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking. Il me dit : « C’est bon, on est d’accord et tout ? » Et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec Tigres et que je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : « Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû. » » Une erreur qui le tourmente encore, mais qui fait désormais partie de son parcours.…

SF pour SOFOOT.com