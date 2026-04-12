Florian Thauvin élu joueur du mois, l'AS Monaco n'est pas ravi

L’ASeuM.

Au lendemain de la belle après-midi passée à Bollaert en soutien à Christophe Gleizes, Florian Thauvin a été récompensé par l’UNFP, pour la troisième fois de la saison, de joueur du mois . L’international français, auteur de deux buts et deux passes décisives en mars, postulait pour ce trophée aux côtés de Maghnes Akliouche et Folarin Balogun, symboles de la bonne période actuelle de Monaco. Ce dimanche, l’ASM a ironisé en apprenant la nouvelle , sur son compte X : « On a dû louper quelques épisodes. » …

AL pour SOFOOT.com