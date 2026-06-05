Florentino Pérez veut recruter le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid

C’est ce qu’on appelle « être en pétard ». À quelques jours des élections à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez continue et intensifie sa campagne pour garder son trône devant Enrique Riquelme, qui cherche à faire tomber le « roi ». Cette fois-ci, le futur octogénaire a affirmé sur la chaîne espagnole Cuatro, l’arrivée prochaine de trois nouveaux noms dans la capitale espagnole : « Mourinho et Konaté arrivent, et maintenant, je peux aussi vous le dire: nous avons aussi ’signé’ Dumfries. Un très bon latéral droit.»

Une offre à 150 patates

Mais l’homme aux six Ligues des champions ne veut pas en rester là et souhaite désormais dégainer une offre à 150 patates pour un joueur dont il a tu le nom, en cas de victoire lors des élections : « Je vais prochainement faire une offre à un club important de Ligue des champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real Madrid pour un joueur : 150 millions, au moins » .…

EM pour SOFOOT.com