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Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 08:56

Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid

Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid

Rangez les échalotes, la course est terminée. Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid dans la nuit de dimanche à lundi. L’homme d’affaires de 79 ans s’est félicité d’avoir réalisé « le deuxième meilleur résultat de l’histoire » , et d’avoir ainsi remporté « toutes les tables électorales » face à son adversaire Enrique Riquelme.

Cette élection met fin à deux semaines de surenchères grossières entre les deux hommes, où chacun y allait de son annonce toujours plus faramineuse pour tenter d’attirer le vote des socios . En poste depuis 2009, le président du Real entame son huitième mandat.

OC pour SOFOOT.com

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