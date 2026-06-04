Florentino Pérez aurait utilisé l’IA pour annoncer l’arrivée de José Mourinho au Real Madrid
Que serait le monde sans l’intelligence artificielle en 2026 ? A bientôt 80 balais, Florentino Pérez a plus d’un atout dans sa manche pour remporter l’élection qui l’oppose à Enrique Riquelme pour prendre la tête de la Casa Blanca . Ce mercredi, le président du Real Madrid publiait une vidéo de José Mourinho (toujours sous contrat avec Benfica) portant un maillot des Merengues , confirmant son retour en Espagne.
MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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