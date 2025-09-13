Flick et le Barça allument l'équipe d'Espagne sur la gestion de Yamal

Clubs contre sélections : la guerre est déclarée.

Comme en France avec la blessure d’Ousmane Dembélé qui a crée des tensions entre l’équipe de France et le PSG, le cas Lamine Yamal fait jaser en Espagne , alors que le crack du FC Barcelone est revenu de sélection touché au pubis et qu’il manquera la réception de Valence dimanche voire même le déplacement à Newcastle jeudi en Ligue des champions. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur des Blaugrana Hansi Flick a égratigné comme il faut le staff de la Roja ; une déclaration que son club n’a pas manqué de relayer sur ses réseaux sociaux.…

JB pour SOFOOT.com