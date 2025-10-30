Flamengo premier finaliste de Copa Libertadores

En route pour une quatrième couronne continentale ?

Un rouge à la 56e minute, une deuxième période passée à défendre son but, sans même tenter sa chance à une seule reprise, et un petit but d’avance à conserver, Flamengo a souffert, mais Flamengo est en finale . Après sa victoire 1-0 à domicile la semaine dernière, grâce à un but de Marcos Rojo contre son camp, oui oui le Marcos Rojo, le Mengão a su faire le dos rond pour arracher un nouveau ticket pour la finale , le cinquième de son histoire grâce au nul arraché sur la pelouse du Cilindro de Racing (0-0).…

JF pour SOFOOT.com