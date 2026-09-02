Flambeaux et épis de blé : près du front en Ukraine, le mariage païen de deux soldats

Le soldat Ice (g) et la médecin militaire Khomotchka (d) participent à leur "Mystérya", cérémonie mêlant traditions slaves préchrétiennes et rites orthodoxes, près d'Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 26 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Un vrombissement dans la nuit d'encre fait lever quelques têtes : une volée de drones d'attaque russes. Pourtant rien n'empêchera ce couple de soldats ukrainiens de s'unir à la lueur des flambeaux, à une trentaine de kilomètres de la ligne de front.

Lui, "Ice", 30 ans, soldat. Elle, "Khomotchka", 32 ans, médecin militaire. Tous deux servent au sein de la 60e brigade.

Perchés sur une colline, dans l'obscurité intime d'une forêt, ils se disent "oui", loin des combats, des assauts russes et du deuil qui accompagne leur quotidien depuis des années.

Un rare moment de joie pour des soldats épuisés, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Un korovaï, pain rond cérémoniel accompagné de sel, est disposé avec d'autres objets rituels sur une table lors d'une "Mystérya", près d'Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 26 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

"Si nous ne vivons pas ici et maintenant, alors quand devrions-nous vivre, puisque nous sommes en guerre ?", explique Khomotchka à l'AFP, vêtue d'une chemise traditionnelle.

Ice et Khomotchka sont déjà mariés depuis un an. Mais à leurs yeux, cette union civile n'était qu'une formalité administrative comparée à la cérémonie qu'ils vivent ce soir : la Mysteriya.

Mêlant traditions slaves préchrétiennes et héritage orthodoxe, ce rituel a été remis au goût du jour par le corps d'armée nationaliste Azov : une manière, pour ses promoteurs, de rendre hommage aux ancêtres et aux soldats tombés au combat.

"Peu de joie"

"Des événements comme celui-ci montrent que tout ne s'arrête pas avec la guerre ; que la vie continue", confie leur commandant, Dmytro Rogoziouk, présent dans l'assemblée émue.

Des soldats ukrainiens forment une haie d'honneur lors d'une "Mystérya", près d'Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 26 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

"Pour être honnête, en tant que commandant, il y a très peu d'événements qui m'apportent une joie véritable".

Dans le sous-bois humide, le couple s'avance, encadré par une haie d'honneur composée des camarades avec lesquels ils ont côtoyé la mort.

Alors que le nombre exact de morts parmi les militaires dans cette guerre reste inconnu, les estimations font état de centaines de milliers de décès.

Une réalité que Khomotchka ne connaît que trop bien, en tant que cheffe du service médical de son unité.

"Elle est inarrêtable, comme un fil électrique sous tension", glisse Ice. Son regard bleu glacier, à l'origine de son nom de guerre, s'adoucit lorsqu'il se pose sur sa femme.

Le soldat Ice et la médecin militaire Khomotchka posent pour une photo près d'Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 26 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Face à l'autel, orné d'épis de blé, symbole de renouveau, ils récitent leurs vœux, d'une seule voix : "Devant nos frères d'armes et nos ancêtres, devant ceux qui ne sont plus là et ceux qui se tiennent devant nous, nous prononçons ce serment".

Aux branches pendent rubans et couronnes de fleurs, les flammes des feux de joie s'élèvent vers le firmament.

"Ton honneur deviendra mon honneur. Ta maison deviendra ma maison".

Puis les époux jurent fidélité devant l'assemblée, des mots repris en chœur par leurs frères d'armes.