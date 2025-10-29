Fini la colère, Vinícius Júnior fait son mea culpa
Ça compte au classement du fair-play, les excuses ?
Remplacé en fin de match lors du Clasico face au FC Barcelone ce week-end (2-1), Vinícius Júnior a créé la polémique. Très énervé, l’attaquant du Real Madrid a insulté son coach Xabi Alonso, tout en prétendant qu’il allait quitter le club.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer