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Financer le plan pour l'agriculture : le gouvernement annule 500 millions d'euros de crédits, l'écologie et l'énergie principalement touchées
information fournie par Boursorama avec Media Services 11/09/2026 à 15:26
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Le ministre des Comptes publics, David Amiel, à Paris le 2 juin 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, à Paris le 2 juin 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé un plan de soutien pour l'agriculture chiffré à un milliard d'euros d'aides d'urgence, financées par des efforts budgétaires dans les autres ministères.

Sacrifiés sur l'autel de l'agriculture. Le gouvernement a annulé 500 millions d'euros de crédits, ciblant notamment les programmes consacrés à l'écologie et au service public de l'énergie, pour financer le plan d'urgence agricole, a annoncé ce vendredi 11 septembre le ministre des Comptes publics David Amiel. "Ce matin même 500 millions d'euros ont été annulés au sein des ministères", afin de "pouvoir financer des aides indispensables face aux crises, je pense évidemment en ce moment aux agriculteurs", a déclaré le ministre sur Sud Radio.

Parmi les programmes et missions les plus sévèrement touchés figurent ceux dédiés à l'"écologie, développement et mobilité durables", amputés de plus de 157 millions d'euros de crédits, ainsi que celui dédié au "service public de l'énergie", privé de plus de 142 millions d'euros, selon un décret publié vendredi au Journal officiel. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière un plan de soutien pour l'agriculture, massivement touchée cet été par les canicules et la sécheresse, chiffré à un milliard d'euros d'aides d'urgence, financées par des efforts budgétaires dans les autres ministères.

Ce milliard s'ajoute aux 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l’Etat et la Sécurité sociale annoncés début juillet, après six milliards de coupes déjà présentés en avril. "Il y a une chose qu'on a bien fait quand même depuis deux ans, c'est le pilotage au cordeau de notre exécution budgétaire, a déclaré de son côté le ministre de l'Economie Roland Lescure vendredi au ministère de l'Economie. Et donc on a annoncé un certain nombre de mesures et s'il faut en annoncer d'autres, on les annoncera".

Budget France
Environnement

1 commentaire

  • 16:28

    C'est ça la France. On met des mois à prendre des décisions qui sont annulées d'un trait de plume 6 mois plus tard. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Faut pas sétonner du désinteret de la politique.

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