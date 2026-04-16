Finalement, ce Bayern n’est pas si effrayant

Sorti vainqueur de son quart de Ligue des champions contre le Real Madrid, le Bayern Munich a pourtant laissé transparaître quelques signes de faiblesse. De bon augure pour le PSG.

Oui, le Bayern Munich s’est logiquement qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Globalement dominateurs de leur duel face au Real Madrid, les Bavarois ont en effet confirmé la bonne dynamique qu’ils traînent depuis le début de l’année et surtout, brisé le plafond de verre madrilène qu’ils ont si souvent eu du mal à passer. Pour autant, ce quart a également laissé transparaître quelques failles chez les Allemands. Une frilosité – défensive notamment – dont a failli profiter la bande de Kylian Mbappé et sur laquelle pourra (et devra) s’appuyer le Paris Saint-Germain, futur adversaire de l’Étoile du sud.

Côté face, le Bayern Munich a donc roulé sur ces deux manches façon dragster. Torpillant à six reprises la cage d’Andriy Lunin (36 tirs, 12 cadrés), le Rekordmeister a assumé son statut de favori de la compétition (avec le PSG) en remettant à sa place, aussi, le poids de l’histoire. Car après 36 secondes et une cagade de Manuel Neuer suivie d’un enroulé d’Arda Güler dans le but vide pour remettre tout le monde à égalité, difficile de ne pas avoir senti le Bayern vaciller. Mais sous Vincent Kompany, peu de choses ont réellement fait trembler cette équipe programmée pour aller au bout et la fin de soirée – bien aidée par Eduardo Camavinga – a connu une issue heureuse. Surtout, les Bavarois ont pu compter sur leur bonhomme de la saison – Michael Olise – qui a définitivement confirmé les attentes placées en lui, sur la plus grande scène continentale. Et s’il a certainement assisté à ce match « bière à la main » comme annoncé après sa victoire à Liverpool, Luis Enrique est aujourd’hui plus qu’attentif au moindre faux pas de son prochain adversaire.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com