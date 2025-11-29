Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort

Une finale au sommet qui démarre par un drame.

Ce samedi soir (22h) au Monumental de Lima, au Pérou, Palmeiras et Flamengo se disputeront la fameuse Copa Libertadores. Une finale 100% brésilienne – la septième de suite – qui est malheureusement déjà entachée d’un drame puisqu’un fan de Palmeiras est décédé en marge de la rencontre. Il s’agit de Caue Brunelli Dezotti, 38 ans, urologue de profession et fervent supporter du club de São Paulo, tombé d’un bus panoramique et dont la tête a heurté une partie d’un pont durant la chute. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Palmeiras a rendu hommage à ce supporter…

AC pour SOFOOT.com