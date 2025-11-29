 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 14:12

Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort

Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort

Une finale au sommet qui démarre par un drame.

Ce samedi soir (22h) au Monumental de Lima, au Pérou, Palmeiras et Flamengo se disputeront la fameuse Copa Libertadores. Une finale 100% brésilienne – la septième de suite – qui est malheureusement déjà entachée d’un drame puisqu’un fan de Palmeiras est décédé en marge de la rencontre. Il s’agit de Caue Brunelli Dezotti, 38 ans, urologue de profession et fervent supporter du club de São Paulo, tombé d’un bus panoramique et dont la tête a heurté une partie d’un pont durant la chute. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Palmeiras a rendu hommage à ce supporter…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Toyota du Français Sébastien Ogier, lors du Rallye d'Arabie saoudite, le 27 novembre 2025 à Jeddah ( AFP / Fayez Nureldine )
    Rallye: Ogier champion du monde pour la 9e fois, égale le record de Loeb
    information fournie par AFP 29.11.2025 12:46 

    Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois samedi à Jeddah, égalant ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb. Le natif de Gap (Hautes-Alpes) a terminé troisième du rallye d'Arabie saoudite remporté ... Lire la suite

  • Droits TV : jackpot pour La Liga
    Droits TV : jackpot pour La Liga
    information fournie par So Foot 29.11.2025 10:07 

    Contrairement à d’autres, le foot espagnol vend bien ses droits. Au terme de la vente des droits du championnat espagnol pour le cycle 2027-2032, Javier Tebas a réussi son pari. Le président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional et ses équipes sont parvenus ... Lire la suite

  • Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise
    Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise
    information fournie par So Foot 29.11.2025 10:04 

    Haise n’est pas encore loin de la Côte d’Azur. Arrivé sur le banc de l’OGC Nice il y a un an et demi, Franck Haise n’est pour le moment pas prêt à mettre les voiles malgré la difficile période actuelle pour les Aiglons : neuvièmes de Ligue 1 à onze points du podium, ... Lire la suite

  • L’entraîneur du FC Metz réagit à l’échauffement lunaire de Koffi Kouao
    L’entraîneur du FC Metz réagit à l’échauffement lunaire de Koffi Kouao
    information fournie par So Foot 29.11.2025 10:02 

    L’événement de la soirée du côté du stade Saint-Symphorien. Une semaine seulement après avoir cassé Internet dans nos colonnes, Koffi Kouao a déjà refait parler de lui en s’échauffant d’une manière totalement lunaire ce vendredi soir, en marge de Metz-Rennes, après ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank