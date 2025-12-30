Fin du bras de fer entre le Gabon et l'OM pour Aubameyang
Retour à l’envoyeur.
Il y a deux jours, Pierre-Emerick Aubameyang était au cœur d’un bras de fer entre le Gabon et l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, rideau. Touché à la cuisse gauche après le match face au Mozambique, le capitaine des Panthères du Gabon est officiellement forfait pour le dernier match contre la Côte d’Ivoire. Les examens ont confirmé une gêne persistante, et avec une élimination déjà actée, le staff gabonais a fini par lever le pied.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
