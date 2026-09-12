Fin des jets et trajets en métro : l'OL se serre la ceinture

Les régimes C’OL j’aime. En marge du déplacement de l’Olympique lyonnais à Paris pour y affronter le Paris FC, L’Équipe a communiqué sur le régime minceur de l’Olympique lyonnais. Pressurisé par la DNCG et surveillé par l’Uefa cet été, le club de Michele Kang doit désormais réduire son train de vie. Et le le régime est drastique : le Noël des salariés a été annulé la saison dernière, les VIP doivent payer les navettes pour aller au stade, les dirigeants doivent prendre le métro à Paris et les recrues ne voyagent plus en jet privé . Dernier exemple en date : Keito Nakamura a voyagé depuis Reims en… van.

Moins d’argent que le Paris FC

L’OL vise un retour à l’équilibre de ses comptes en 2029 . Le journal poursuit en indiquant que l’OL n’est plus en mesure de s’aligner sur des clubs comme Rennes ou le Paris FC, étant incapable de proposer les salaires que le club parisien a aligné pour ses nouvelles recrues. La masse salariale du club rhodanien est passée de 120 millions d’euros en 2025, année de la fin de l’époque John Textor, à 55 millions désormais.…

UL pour SOFOOT.com