Fin des gardes à vue ce jeudi dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque

Un bouquet de fleurs accroché sur les lieux de l'agression mortelle de Quentin Deranque, le 16 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La garde à vue se termine jeudi pour les onze personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, et elles devraient commencer à être présentées à un juge à Lyon en fin de journée pour leur éventuelle mise en examen.

Après avoir auditionné des témoins, exploité des vidéos et de la téléphonie, les enquêteurs étaient parvenus à identifier 11 suspects - huit hommes et trois femmes - qui ont été interpellés mardi soir et mercredi matin dans le Rhône, en Haute-Loire, dans la Drôme et dans l'Aisne.

Sept sont soupçonnés d'avoir joué un rôle direct dans les violences et sont en garde à vue pour "homicide volontaire, violences aggravées" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un délit".

Les quatre autres le sont pour "mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches".

Le jeune militant nationaliste de 23 ans a été frappé le 12 février par plusieurs personnes encagoulées, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Il était venu assurer la sécurité de militantes du collectif identitaire Némésis qui manifestait contre la venue de l'élue. Souffrant d'un grave traumatisme crânien, il est décédé samedi.

Parmi les 11 suspects figurent trois proches de Raphaël Arnault: un ancien stagiaire du député LFI et surtout deux assistants parlementaires, Jacques-Elie Favrot et Robin C., connu au Palais-Bourbon sous le nom de Robin Michel. Pour ces deux-là, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a annoncé sur X avoir suspendu leurs accès aux locaux.

Raphaël Arnault est le fondateur du groupe d'ultragauche La Jeune Garde, au coeur des suspicions dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque et en cours de dissolution pour des précédentes accusations de violences.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a appelé mercredi LFI à l'"exclure" de son groupe de députés.

En retour, Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a accusé le gouvernement de montrer un "mépris absolu de la séparation des pouvoirs" et affirmé sur X que le député Insoumis n'était "absolument pas concerné par l'enquête en cours".

Certains des 11 suspects interpellés font l'objet de fiches S, émises par le renseignement intérieur pour recenser les personnes potentiellement dangereuses pour la sécurité nationale.

L'autorisation d'une marche samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque est "en phase d'évaluation" des risques sécuritaires, a indiqué à l'AFP mercredi la préfecture du Rhône.

L'une de ses co-organisatrices, Aliette Espieux, a dit à l'AFP espérer la présence de "2.000 à 3.000 personnes" pour cette "marche d'hommage" qui doit débuter à 15H00, mais pas "pour en découdre" ou mener "une campagne électorale".