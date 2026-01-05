Fin de saison pour Mohammed Salisu
Sale issue pour Salisu.
Touché au genou gauche en fin de match contre l’Olympique lyonnais, Mohammed Salisu ne se relèvera pas. Du moins, pas tout de suite. Ce lundi soir, le club principautaire a publié un communiqué indiquant que son défenseur sera absent jusqu’à la fin de la saison après des examens qui ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
