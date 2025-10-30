Fin de la réunion en Corée du Sud entre Trump et Xi

(Actualisé avec fin de la réunion, précisions)

Le président américain Donald Trump a rencontré jeudi matin en Corée du Sud son homologue chinois Xi Jinping pour une réunion très attendue qui devait porter essentiellement sur le commerce, avec la perspective d'une trêve dans la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Les discussions entre les deux dirigeants, organisées sur une base militaire sud-coréenne à Busan, ville portuaire du sud du pays, ont duré 1h40, a rapporté la presse officielle chinoise.

Il s'agit de la première rencontre en personne entre Donald Trump et Xi Jinping depuis 2019, lors du premier mandat du président américain, revenu au pouvoir en janvier dernier.

"Nous allons avoir une réunion fructueuse, je n'ai aucun doute", avait déclaré Donald Trump devant les journalistes au moment d'échanger une poignée de mains avec Xi Jinping, qu'il a décrit comme un "négociateur très coriace".

"Nous pourrions signer un accord commercial aujourd'hui", a ajouté le président américain, qui bouclait en Corée du Sud une tournée régionale de cinq jours - son plus long déplacement à l'étranger depuis le début de son second mandat.

Donald Trump et Xi Jinping ont ensuite pris place face-à-face autour d'une table, respectivement entourés d'un nombre restreint de représentants de haut rang.

"Il est normal pour les deux principales économies mondiales d'avoir des frictions de temps à autre", a déclaré le président chinois, via un traducteur.

"Nos équipes économiques et commerciales sont parvenues il y a quelques jours à un consensus basique pour répondre à nos préoccupations majeures respectives et ont effectué des progrès encourageants (...)", a-t-il ajouté. "Je suis prêt à continuer de travailler avec vous pour bâtir une fondation solide aux relations sino-américaines".

Par ailleurs, Donald Trump n'a pas répondu à la question d'un journaliste l'interrogeant sur la reprise des essais des armes nucléaires américaines que le chef de la Maison blanche a dit quelques instants plus tôt, via son réseau social Truth, avoir demandé "immédiatement" au Pentagone.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Busan, avec Joe Cash et Liz Lee à Pékin; version française Jean Terzian)