Fin de la récré pour Paris, battu par le Sporting

Ultra dominateur mais encore en grand manque d'efficacité, le PSG s'est incliné sur la pelouse de Sporting (2-1) et met à mal ses objectifs de top 8. L'année débute très mal pour les tenants du titre. Le comble dans tout ça ? Le bourreau s'appelle Luis Suárez, oui, l'ancien grantatakan marseillais.

Sporting 2-1 PSG

Buts : Suárez (74 e et 90 e +1) pour Os Leões // Kvaratskhelia (79 e ) pour les Rouge et Bleu

Dans l’enfer d’un stade José Alvalade des très grands soirs, le PSG a acté que son début d’année 2026 ne ressemblerait en rien à celui de 2025 en s’inclinant face au Sporting à l’issue d’un match qu’il aura pourtant largement dominé et qu’il aurait dû gagner bien avant de se faire avoir dans le dernier quart d’heure (2-1) . Cette fois, c’est sûr, Paris ne fera pas du copier-coller cette saison.…

Par Julien Faure, au Stade José Alvalade pour SOFOOT.com