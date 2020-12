Fin de l'isolement, Emmanuel Macron ne présente plus de symptômes

Emmanuel Macron n'est plus malade. Le président de la République est en isolement, à la Lanterne, à Versailles, depuis jeudi 17 décembre, en raison d'une contamination au coronavirus. Or, les choses se sont nettement améliorées puisque, selon un communiqué de l'Élysée, publié jeudi 24 décembre, le chef de l'État « ne présente plus à ce jour de symptômes de la Covid-19 ».

L'isolement d'Emmanuel Macron peut donc prendre fin « au terme de sept jours », précise le communiqué. Le président devrait donc pouvoir prochainement regagner le palais présidentiel, alors que les Français s'apprêtent à célébrer les fêtes de Noël dans un contexte sanitaire très particulier. Selon l'Élysée, malgré la maladie, le chef de l'État a « pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d'actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir ».

Le Premier ministre, Jean Castex, s'était également placé à l'isolement après avoir été cas contact du président de la République. Testé négatif, il va pouvoir reprendre ses activités normalement.