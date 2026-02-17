Fin de l’histoire entre Valenciennes et Stéphane Moulin

Plus d’eau à son Moulin. Ce mardi matin, le Valenciennes FC a publié un communiqué indiquant la séparation entre le club et Stéphane Moulin, qui n’est donc plus l’entraîneur de l’équipe évoluant en National 1 à compter de ce jour. Il plie bagage en compagnie de son adjoint Patrice Sauvaget.

Le VAFC, pensionnaire de la troisième division française depuis 2024, peine à retrouver la Ligue 2. Aujourd’hui 12 es et bien loin de pouvoir viser la montée (la zone de relégation en National 2 se rapproche dangereusement) , les Valenciennois seront entraînés par Pierre Blois , qui assurera l’intérim dans l’attente d’un nouveau nom. Il sera assisté de Rudy Mater , légende du club.…

SW pour SOFOOT.com