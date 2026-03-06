 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fin de l'aventure pour Bonaventura
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 18:14

Fin de l'aventure pour Bonaventura

Fin de l'aventure pour Bonaventura

Clap de fin. Milieu de terrain polyvalent, notamment passé par l’Atalanta, l’AC Milan et la Fiorentina, Giacomo Bonaventura a annoncé la fin de sa carrière ce jeudi à l’âge de 36 ans . L’ex-international italien (18 sélections, 1 but) était sans club depuis son départ d’Al-Shabab (Arabie saoudite) cet été.

Formé à l’Atalanta, Bonaventura a surtout marqué les pelouses de Serie A lors de son passage du côté de Milan , entre 2014 et 2020. En six saisons, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé des Rossoneri , alors dans le creux de la vague. « C’était peut-être ma meilleure version » , a-t-il reconnu à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport peu après l’annonce de sa retraite.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On sait quand se jouera le titre de champion de France
    On sait quand se jouera le titre de champion de France
    information fournie par So Foot 06.03.2026 19:18 

    L’heure des feux d’artifice. La 29 e journée de Ligue 1 pourrait bien être celle du sacre du champion de France saison 2025-2026 . Les Lensois reçoivent à cette occasion le Paris Saint-Germain au stade Bollaert. Alors que le PSG compte avant la rencontre face à ... Lire la suite

  • Un club polonais pourrait perdre la course au titre à cause de ses supporters
    Un club polonais pourrait perdre la course au titre à cause de ses supporters
    information fournie par So Foot 06.03.2026 19:16 

    Victime de leur réputation. Ce samedi à 17h30 est prévu le choc du championnat de D2 polonaise, entre le Slask Wroclaw et le Wisla Cracovie . Les visiteurs, actuellement en tête du classement, pourraient faire un immense pas en direction du titre et de la promotion ... Lire la suite

  • Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard
    Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard
    information fournie par So Foot 06.03.2026 18:49 

    Des nouvelles d’un ancien talent de notre Ligue 1. Cheick Doucouré a retrouvé les terrains avec l’équipe réserve de Crystal Palace ce vendredi. Le milieu de terrain malien de 26 ans a joué les 45 premières minutes du match contre Blackburn, dans le cadre de la ... Lire la suite

  • Jeux paralympiques de Milano Cortina 2026
    Entre guerres et boycott, les JO paralympiques d'hiver s'ouvrent à Vérone
    information fournie par Reuters 06.03.2026 18:24 

    Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 ‌s'ouvrent ce vendredi à Vérone dans une atmosphère lourde plombée par le conflit au Moyen-Orient et la polémique sur la ​présence d'athlètes russes et biélorusses sous leurs couleurs nationales. La France, notamment, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank