Fin de l'aventure pour Bonaventura

Clap de fin. Milieu de terrain polyvalent, notamment passé par l’Atalanta, l’AC Milan et la Fiorentina, Giacomo Bonaventura a annoncé la fin de sa carrière ce jeudi à l’âge de 36 ans . L’ex-international italien (18 sélections, 1 but) était sans club depuis son départ d’Al-Shabab (Arabie saoudite) cet été.

Formé à l’Atalanta, Bonaventura a surtout marqué les pelouses de Serie A lors de son passage du côté de Milan , entre 2014 et 2020. En six saisons, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé des Rossoneri , alors dans le creux de la vague. « C’était peut-être ma meilleure version » , a-t-il reconnu à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport peu après l’annonce de sa retraite.…

CMF pour SOFOOT.com