Fin d’aventure en Australie pour Douglas Costa, retenu au Brésil par la justice
18/09/2025 à 10:50

Fin d'aventure en Australie pour Douglas Costa, retenu au Brésil par la justice

Fin d’aventure en Australie pour Douglas Costa, retenu au Brésil par la justice

Problèmes à domicile.

Bloqué au Brésil depuis plusieurs mois, Douglas Costa n’ira pas au bout de son aventure australienne . L’ailier de 35 ans, qui n’a plus foulé les pelouses depuis mai dernier, et le Sydney FC, ont résilié leur contrat d’un commun accord malgré un « délai de plus de deux mois » accordé, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.…

