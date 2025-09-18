Fin d’aventure en Australie pour Douglas Costa, retenu au Brésil par la justice
Problèmes à domicile.
Bloqué au Brésil depuis plusieurs mois, Douglas Costa n’ira pas au bout de son aventure australienne . L’ailier de 35 ans, qui n’a plus foulé les pelouses depuis mai dernier, et le Sydney FC, ont résilié leur contrat d’un commun accord malgré un « délai de plus de deux mois » accordé, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.…
