Filipe Luís sur un banc en Europe, ce n'est pas pour tout de suite
Rio ne répond plus ? Que nenni !
Annoncé un peu partout en Europe ces dernières semaines, l’entraîneur de Flamengo a finalement choisi de poursuivre sa route avec le « Fla ». Le club carioca a officialisé ce lundi la prolongation de son coach jusqu’à fin 2027 , mettant un terme à un feuilleton qui agitait le Brésil ces derniers jours.…
CM pour SOFOOT.com
