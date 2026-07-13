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Ebola: un nouveau patient américain soigné en Allemagne
information fournie par AFP 13/07/2026 à 15:04

Une ambulance arrive au centre hospitalier universitaire de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le 11 mai 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Une ambulance arrive au centre hospitalier universitaire de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le 11 mai 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'Allemagne a accueilli lundi dans la nuit un nouveau patient américain infecté par le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), sur demande des Etats-Unis, a indiqué le ministère de la Santé.

Cette personne a atterri à Francfort (ouest) pendant la nuit avant d'être conduite à l'hôpital universitaire de la ville, où il est actuellement soigné, selon le site du ministère.

Celui-ci ne donne pas plus de précisions sur le patient ni sur son état de santé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il s'agit d'un travailleur humanitaire qui se trouvait à Bunia, capitale de la province d’Ituri, épicentre de la 17ème épidémie d'Ebola de l'histoire de la RDC déclarée mi-mai.

L’OMS lui avait fourni des "soins cliniques et un suivi étroit", a déclaré sur X le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Le patient a été transféré en toute sécurité en Allemagne pour la poursuite de ses soins", a-t-il ajouté.

L'épidémie actuelle est causée par le virus Bundibugyo pour lequel il n'existe ni vaccin, ni traitement.

Selon le dernier bilan officiel de l'OMS, la maladie a contaminé 1.947 personnes et fait 704 morts.

"Il n’existe aucun danger pour la population ni pour les autres patients" de l'hôpital de Francfort, assure le ministère.

Par ailleurs, "le risque qu’une personne infectée par le virus Ebola entre en Allemagne reste très faible".

Fin mai, un autre patient américain infecté par le virus et sa famille avaient été admis en quarantaine à l'hôpital de la Charité à Berlin.

L'homme en est ressorti guéri après deux semaines.

Les Etats-Unis demandent l'aide de l'Allemagne en raison de son "expertise médicale" et du temps de vol plus court depuis la RDC, précise Berlin.

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