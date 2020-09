Fermeture des bars à Aix-Marseille : les élus dénoncent une « punition »

Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la maire de gauche de Marseille sont unanimes. Après l'annonce, mercredi 23 septembre, par le gouvernement de la fermeture des bars et des restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille, et en Guadeloupe, les deux élus ont dénoncé avec « colère » cette mesure, décidée « de façon unilatérale ». « Cette punition collective est extrêmement dure pour l'économie de nos territoires », écrit dans un communiqué le président de la région, Renaud Muselier, dénonçant un « quasi-reconfinement ». Il aurait préféré un renforcement des contrôles et des fermetures administratives pour les établissements peu scrupuleux sur les mesures sanitaires.

Selon lui, Marseille a atteint « un plateau », avec un taux d'incidence légèrement en baisse sur une semaine (de 228 à 193 pour 100 000 personnes) et un taux de positivité qui a aussi très légèrement reculé de 8,7 à 8,2 %. La preuve, affirme Renaud Muselier, que « les mesures précédentes sont en train de produire leurs effets ».

« La Mairie de Marseille n'a pas été consultée »

« J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce », a tweeté de son côté la maire de Marseille, Michèle Rubirola, qui est en convalescence après une opération et a confié dans

