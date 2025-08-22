Thaksin, figure de la politique thaïlandaise, acquitté du crime de lèse-majesté

L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra (c) quitte le tribunal après son acquittement à l'issue de son procès pour crime de lèse-majesté, le 22 août 2025 à Bangkok ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

La justice thaïlandaise a acquitté vendredi l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, fondateur d'une dynastie politique qui domine le pays depuis plus de 20 ans, à l'issue de son procès pour crime de lèse-majesté.

"Le tribunal a rejeté les accusations portées contre Thaksin, estimant que les preuves présentées étaient insuffisantes", a déclaré son avocat Winyat Chatmontree aux journalistes.

Sortant tout sourire du tribunal, le milliardaire s'est borné à dire que l'affaire, concernant des propos rapportés en 2015 par un média sud-coréen sur le coup d'Etat qui avait renversé l'année précédente le gouvernement de sa soeur Yingluck, avait été "classée sans suite".

L'AFP n'est pas autorisée à communiquer de manière détaillée les propos reprochés à l'accusé, sous peine de risquer de tomber elle-même sous le coup de la loi thaïlandaise en matière de lèse-majesté. Celle-ci criminalise toute critique du roi Maha Vajiralongkorn et de sa famille.

L'ex-Premier ministre de 76 ans encourait pour ces faits jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Un écran montre la Première ministre thaïlandaise suspendue Paetongtarn Shinawatra lors d'une procédure devant la Cour constitutionnelle de Bangkok, le 21 août 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Le verdict est intervenu alors même que sa fille, Paetongtarn Shinawatra, suspendue depuis juillet de ses fonctions de Première ministre, fait l'objet d'un procès en destitution dont le dénouement doit avoir lieu le 29 août. Elle est mise en cause pour sa gestion des tensions entre son pays et le Cambodge.

Ce second verdict, s'il est prononcé en défaveur de l'accusée, pourrait constituer un tournant pour cette dynastie politique ayant donné trois Premiers ministres à la Thaïlande en une vingtaine d'années.

"Je continue de croire que Thaksin Shinawatra restera actif dans la politique thaïlandaise, même si sa fille est destituée', a néanmoins souligné l'analyste politique Yuttaporn Issarachai à l'AFP.

D'inspiration libérale, les Shinawatra ont longtemps incarné un contrepoids aux conservateurs, alignés avec le roi et l'armée. Dans les rassemblements, les partisans de Thaksin portent du rouge et ses adversaires du jaune, la couleur de la royauté.

- Figure incontournable -

Chef du gouvernement au début des années 2000, Thaksin a vécu en exil après son renversement en 2006 lors d'un coup d'Etat militaire. Il est finalement revenu dans son pays en août 2023, alors que son parti, le Pheu Thai, prenait la tête d'une coalition gouvernementale avec le soutien de ses anciens adversaires conservateurs.

Des partisans de l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra rassemblés devant le tribunal à Bangkok, le 22 août 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Thaksin avait alors été condamné à huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir lorsqu'il était Premier ministre.

En raison de problèmes de santé, il a purgé sa peine dans un hôpital tenu par la police, avant d'être libéré en février 2024, une mesure liée à son âge.

Les poursuites pour lèse-majesté au titre de l'article 112 du code pénal se sont fortement accrues depuis les manifestations antigouvernementales de 2020, qui ont parfois donné lieu à des critiques ouvertes de la monarchie.

Un collectif d'avocats thaïlandais pour les droits humains qui est intervenu dans nombre de ces affaires affirme que plus de 280 personnes ont été poursuivies en justice pour ce motif ces cinq dernières années.

La loi dispose que quiconque "diffame, insulte ou menace" le roi, la reine, l'héritier du trône ou un éventuel régent encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Des organisations de défense des droits et des critiques de l'article 112 affirment que le texte fait aujourd'hui l'objet d'une interprétation élargie qui permet d'étouffer des voix dissidentes.

Malgré son acquittement pour crime de lèse-majesté, Thaksin reste poursuivi pour des soupçons de traitement de faveur lorsqu'il a purgé une partie de sa peine à l'hôpital.