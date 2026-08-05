Fenerbahçe prend une option sur les barrages

Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

Buts : Talisca (9 e ), Greenwood (45 e ) pour le Fener

Un match auquel les Lyonnais devraient être attentifs. Les matchs du troisième tour préliminaire de Ligue des champions suivent leur cours. Après la défaite mardi soir de l’Olympique lyonnais sur la pelouse du Sparta Prague (2-1), les adversaires potentiels des Gones en barrage ont disputé leur match aller ce mercredi soir. Dans un stade Şükrü Saracoğlu incandescent, Fenerbahçe a pris le meilleur sur Sturm Graz en s’imposant 2 à 0 et s’assurant une certaine avance avant le match retour prévu le 11 août prochain.…

LB pour SOFOOT.com