Fenerbahçe aplatit le Feyenoord Rotterdam, Bruges renverse Salzbourg
Deux matchs complètement fous pour passer en barrages, ce mardi soir !
Lors du troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions, Fenerbahçe a d’abord assuré le spectacle contre le Feyenoord Rotterdam : battus 2-1 à l’aller, les hommes de José Mourinho ont renversé ceux de Robin van Persie en marquant cinq buts pour deux encaissés ! Tsuyoshi Watanabe a ainsi inscrit un doublé inutile malgré son ouverture du score à la 41 e minute, puisque cinq hommes différents ont marqué dans le camp turc (égalisation d’Archie Brown, pion de Jhon Duran avant la pause, caramel de Fred juste après, réalisation de Youssef En-Nesyri sur la fin et tremblement de filet d’Anderson Talisca dans le temps additionnel).…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer