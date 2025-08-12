 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fenerbahçe aplatit le Feyenoord Rotterdam, Bruges renverse Salzbourg
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 23:52

Deux matchs complètement fous pour passer en barrages, ce mardi soir !

Lors du troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions, Fenerbahçe a d’abord assuré le spectacle contre le Feyenoord Rotterdam : battus 2-1 à l’aller, les hommes de José Mourinho ont renversé ceux de Robin van Persie en marquant cinq buts pour deux encaissés ! Tsuyoshi Watanabe a ainsi inscrit un doublé inutile malgré son ouverture du score à la 41 e minute, puisque cinq hommes différents ont marqué dans le camp turc (égalisation d’Archie Brown, pion de Jhon Duran avant la pause, caramel de Fred juste après, réalisation de Youssef En-Nesyri sur la fin et tremblement de filet d’Anderson Talisca dans le temps additionnel).…

FC pour SOFOOT.com

