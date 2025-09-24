Felix Nmecha sous haute surveillance à Dortmund après un hommage à Charlie Kirk

Felix Nmecha (24 ans), milieu de terrain du Borussia Dortmund, continue de faire parler de lui… et pas pour de bonnes raisons. Après le décès de l’activiste conservateur américain Charlie Kirk, abattu le 10 septembre, Nmecha a publié un hommage sur Instagram qui a déclenché un véritable tollé, ravivant la mémoire de ses précédents propos très douteux en ligne.

📲 Felix #Nmecha avait déjà mis le feu à l’époque avec ses propos douteux sur les homosexuels avant son arrivée au #BVB. Une partie des fans étaient contre son transfert. Sa story en hommage à Charlie #Kirk d’aujourd’hui devrait relancer le feuilleton. Bravo l’artiste. pic.twitter.com/bUftCmQjQO…

SF pour SOFOOT.com