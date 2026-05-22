Federico Dimarco élu joueur de la saison en Serie A
Voilà une vraie raison de célébrer. À défaut d’exulter pour une qualification de l’Italie en Coupe du monde, Federico Dimarco peut fêter un événement concret : son titre de meilleur joueur de la saison en Serie A , officialisé ce vendredi.
Best OVERALL ➡️ Dimarco 🏆#SerieAEnilive pic.twitter.com/xouhB9lwLh…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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