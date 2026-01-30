Fed-Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi, Warsh favori

(Actualisé avec détails)

par Steve Holland et Bo Erickson

Donald Trump devrait dévoiler vendredi le nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), l'ancien gouverneur Kevin Warsh étant considéré comme le favori après avoir rencontré jeudi le président américain à la Maison blanche.

"J'annoncerai le patron de la Fed demain", a dit Donald Trump.

Le mandat de président de Jerome Powell, cible de critiques incessantes et virulentes de Donald Trump en raison de son refus de baisser drastiquement les taux directeurs de la banque centrale comme le réclame le président américain, expire en mai.

Donald Trump a précisé qu'il annoncerait son choix vendredi matin, ajoutant qu'il s'agirait de "quelqu'un qui aurait pu être là il y a quelques années... Je pense que ce sera un très bon choix. Je l'espère".

Kevin Warsh, âgé de 55 ans, a déclaré par le passé que la banque centrale américaine avait besoin d'un "changement de régime" pour regagner la crédibilité perdue.

Selon une source, il a rencontré le président jeudi à la Maison blanche.

Donald Trump avait écarté Kevin Warsh pour la présidence de la Fed au profit de Jerome Powell lors de son premier mandat à la Maison blanche, une décision qu'il dit regretter car l'actuel patron de l'institution n'a pas réduit les taux d'intérêt aussi rapidement et aussi drastiquement que le président l'aurait souhaité.

Cette fois-ci, Donald Trump a fait du soutien à la baisse des taux d'intérêt l'un de ses critères clés pour choisir le candidat à la présidence de la Fed.

Parmi les potentiels successeurs de Jerome Powell figurent également le gouverneur de la Fed Christopher Waller, le directeur des investissements obligataires de BlackRock Rick Rieder et le conseiller économique de la Maison blanche Kevin Hassett - même si ce dernier a dit préférer rester à son poste actuel.

Kevin Warsh, tout comme les trois autres personnes identifiées par les responsables américains comme candidats potentiels, a défendu l'idée que la banque centrale devrait baisser les taux davantage qu'elle ne l'a fait.

La nomination par Donald Trump d'un successeur à Jerome Powell, qui devra être confirmée par le Sénat, intervient dans un contexte d'efforts présidentiels sans précédent pour exercer un contrôle sur la Fed, alors que traditionnellement, l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis des pressions politiques est considérée comme essentielle à sa mission de lutte contre l'inflation.

(avec Jarrett Renshaw et Ann Saphir; version française Camille Raynaud et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)