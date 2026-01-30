 Aller au contenu principal
La croissance dans la zone euro a atteint 1,5% en 2025, au-delà des attentes
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 11:04

Malgré les tensions commerciales avec Donald Trump, la zone euro a enregistré une croissance de 1,5% en 2025, supérieure aux attentes des analystes, poursuivant ainsi son redressement après 0,4% en 2023 et 0,9% en 2024.

Cette première estimation publiée vendredi par Eurostat reflète une activité économique plus dynamique qu'attendu en fin d'année. Elle dépasse les prévisions des économistes interrogés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur une croissance annuelle de 1,4%, et est également supérieure à la propre projection de la Commission européenne (1,3%).

Le Produit intérieur brut (PIB) des pays qui partagent la monnaie unique est ressorti en hausse de 0,3% au quatrième 2025, par rapport au trimestre précédent, et en progression de 1,3% par rapport à un an plus tôt, a précisé l'institut de statistiques européen.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, la croissance s'est élevée à 1,6% en 2025, là aussi avec une solide progression enregistrée au quatrième trimestre (+0,4% par rapport au trimestre précédent, et +1,4% par rapport aux trois derniers mois de 2024).

