Electrolux repasse dans le vert en 2025 porté par une réduction des coûts

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le groupe suédois d'électroménager Electrolux a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice net, contre une perte en 2024, porté par une réduction des coûts, sur fond de recul du chiffre d'affaires et d'inquiétude sur l'impact des droits de douane américains.

L'an dernier le bénéfice net a atteint (83,3 millions d'euros) pour 2025, contre une perte de 1,4 milliard de couronnes en 2024.

Au quatrième trimestre de l'exercice, le groupe suédois d'électroménager a triplé son résultat net sur un an, à 466 millions de couronnes (44,4 millions d'euros) contre 150 millions de couronnes sur la même période 2024, un bond intervenu malgré un recul de 4% du chiffre d'affaires à 35,1 milliards de couronnes (3,3 milliards d'euros).

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires recule de 8% à 131,3 milliards de couronnes (12,4 milliards d'euros).

"Le revenu d'exploitation s'est amélioré en 2025, principalement grâce à des réductions de coûts dans l’ensemble des secteurs d'activité", a déclaré le PDG d'Electrolux, le Français Yannick Fierling, précisant que les économies de coûts avaient contribué à hauteur de quatre milliards de couronnes au résultat.

La réduction des coûts a amélioré les résultats, l'entreprise ayant reconnu avoir baissé ses prix sur plusieurs marchés pour rester compétitive.

M. Fierling a toutefois averti des risques que faisaient peser des droits de douanes sur l'activité.

En Amérique du Nord en particulier, qui génère près d'un tiers de son chiffre d'affaires, le PDG d'Electrolux a indiqué que les marges étaient sous pression en raison des promotions, et ce, malgré l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par le président Donald Trump.

"L'incertitude géoéconomique devrait persister en Amérique du Nord et, compte tenu de la structure tarifaire actuelle, les prix du marché devraient s'ajuster pour refléter les coûts liés aux droits de douane", a déclaré M. Fierling. "Cela pourrait avoir un impact négatif sur la demande des consommateurs et la croissance du marché", a-t-il ajouté.