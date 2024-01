Faux billets en euros : les saisies en hausse de 24% sur un an, selon la BCE

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

16 contrefaçons détectées pour 1 million de billets authentiques en circulation. En 2023, le nombre de faux billets en euros saisis dans l'UE est resté marginal mais a connu une nette augmentation sur un an, selon des chiffres publiés ce lundi 29 janvier par la Banque centrale européenne (BCE).

Au total, quelque 467.000 fausses coupures, en majorité des billets de 20 et 50 euros, ont été retirées de la circulation l'an dernier, soit une hausse de 24% sur un an, selon un communiqué. En comparaison, 29,8 milliards de billets authentiques étaient en circulation fin décembre, soit près du quadruple comparé à l'année de leur introduction en 2002. La proportion de faux billets reste donc "très faible", avec 16 contrefaçons détectées pour 1 million de billets authentiques en circulation, contre 13 en 2022.

Ces chiffres attestent néanmoins d'un retournement de tendance après plusieurs années de recul qui avaient abouti à 347.000 billets saisis en 2021, alors le plus bas historique. Les billets de 20 et 50 euros restaient en 2023 les valeurs les plus contrefaites, représentant "plus de 70%" des saisies, selon le communiqué.

La BCE a mis en circulation entre 2013 et 2019 une seconde série de billets, baptisée "Europe", sur lesquels figurent toujours des ponts, fenêtres et autres monuments imaginaires, inventés pour incarner l'union monétaire lors de la création de l'euro. Ces coupures sont dotées de dispositifs de sécurité renforcés, rendant le travail des faux monnayeurs plus difficile. Seule l'émission de nouveaux billets de 500 euros a été stoppée depuis fin 2018, cette coupure étant accusée de faciliter les trafics criminels. En 2022, celle-ci représentait 1,2% du total des contrefaçons.

Les contrefaçons sont le plus souvent de "très mauvaises imitations", note la BCE qui sensibilise depuis des années le public via la méthode consistant à "toucher, regarder, incliner" le billet. Un chantier est en cours pour renouveler le graphisme des futurs billets en euro, avec les thèmes "culture européenne" et "fleuves et oiseaux" ayant été retenus à l'issue de deux enquêtes menées auprès des citoyens européens.