Faut-il vraiment s'inquiéter pour Lucas Chevalier au PSG ?

Avant d'accueillir Newcastle, les débats autour du niveau de Lucas Chevalier sont intenses à Paris. L'international français doit laisser passer la tempête, se rassurer, et attendre que le temps lui donne raison.

Sans donner son avis sur la nécessité, ou pas, de déboulonner la statue de Jean-Baptiste Colbert devant l’Assemblée nationale, celle d’Edward Colston à Bristol, ou plus récemment celle de Louis XVI à Nantes, Luis Enrique a tranché l’été dernier. « Gigio est l’un des meilleurs à son poste, mais on cherchait un profil différent » , a-t-il justifié pour destituer Gianluigi Donnarumma, vainqueur de la Ligue des champions et héros d’Arsenal. Dans la foulée, le recrutement de Lucas Chevalier était accueilli comme une chouette nouvelle pour le PSG, pour Lille et pour le foot français en général. Sauf qu’après 28 buts encaissés en 26 sorties, une shitstorm après le like d’un post Insta pro-RN, la première saison de l’international français est chahutée. L’intéressé le dit lui-même : il « aime le feu ». Alors pas de panique ?

Le Chevalier, un succès à graver

Ses cagades lors de son baptême à Tottenham, du match à Marseille, contre Strasbourg à l’automne ou plus récemment contre le Sporting Portugal attisent les braises. Ces souvenirs récents inquiètent. Dans ces rencontres où il n’est pas beaucoup sollicité (le Sporting n’a cadré que quatre tirs par exemple), le gardien né en 2001 doit être ultra concentré. Après les erreurs, il doit très vite digérer et changer d’approche mentale pour faire un autre arrêt, puisqu’on le juge surtout à cette aune. Si son déménagement, sa surexposition et la suite de Donnarumma ne sont pas faciles à gérer, lui-même l’a avoué après la victoire au Trophée des champions : ses six premiers mois parisiens ont été compliqués.…

Le livre "Goals, comment les gardiens de buts sont devenus des joueurs (presque) comme les autres", signé Maxime Brigand et Thierry Barnerat, est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com