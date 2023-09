Faut-il s’inquiéter de la pollution de l’air dans les avions ?

Ce vendredi 29 septembre, Le Parisien alerte sur un phénomène encore méconnu du grand public : la pollution de l'air à bord des avions. Et notamment l'existence des « smoke events » – lorsque de la fumée se forme en cabine lors d'un vol – et leurs conséquences sur la santé des membres du personnel de bord et des voyageurs, dont le « syndrome aérotoxique » fait partie. Un constat à présent étayé par une expertise scientifique, consultée par le quotidien.

En 2013, The Economist décrivait le syndrome aéronautique comme un mélange de symptômes physiques et neurologiques. Lesquels résultent d'une exposition à l'air respirable d'une cabine d'avion contaminé par les composants d'huiles de moteur de synthèse, rappelle Le Parisien ce vendredi. Des effets signalés depuis des années par les membres du personnel de bord, et les passagers qui en sont victimes.

Une expertise judiciaire réalisée en France, et présentée au printemps 2022 dans le cadre d'une enquête pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires ouverte par des juges d'instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris, souligne l'existence de cette pollution de l'air dans les avions, et pose la question des éventuelles « conséquences sur la santé des professionnels de l'aéronautique », explique Le Parisien dans son enquête.

Aérien : alors que le trafic reprend, la santé... Source LePoint.fr