Faut-il ouvrir le marché européen à la Chine? Macron plaide pour le "pragmatisme"

Le chef de l'Etat fait valoir les "intérêts stratégiques" européens face à Pékin, avant la visite d'Etat de Xi Jinping en France, la semaine prochaine.

Emmanuel Macron et Xi Jinping, le 6 avril 2023, à Pékin ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Quelle attitude face à la Chine ? L'Europe doit défendre ses "intérêts stratégiques" dans ses relations économiques avec Pékin, a revendiqué jeudi 2 mai Emmanuel Macron dans une interview à The Economist , à quelques jours d'une visite d'Etat en France du président chinois XI Jinping. "Il faut être d'un grand pragmatisme et regarder cette question avec nos intérêts stratégiques", dit le chef de l'Etat, interrogé sur l'ouverture ou non du marché européen à la Chine.

"C'est un de mes objectifs principaux en accueillant le président Xi Jinping, il faut tout faire pour engager la Chine sur les grandes questions mondiales et avoir un échange sur nos relations économiques qui reposent sur la réciprocité", ajoute le président, qui accueillera son homologue chinois les 6 et 7 mai.

Et de citer le cas des voitures électriques chinoises, selon lui "taxées à 10%" sur le marché européen alors que leur production est "massivement aidée" par l'exécutif chinois. A l'inverse, les véhicules électriques européens, pour lesquels "l'Europe a des règles qui limitent les aides" à leurs producteurs, sont "taxés à 15%" sur le marché chinois.

"Aujourd'hui nous devons avoir sur le plan commercial avec la Chine un comportement respectueux, mais de défense de nos intérêts, de réciprocité et de sécurité nationale" , insiste le président de la République, qui dit soutenir les enquêtes ouvertes par la Commission européenne sur le véhicule électrique, le photovoltaïque, l'éolien concernant des subventions chinoises soupçonnées de fausser la concurrence.

"Il ne faut pas oublier les enjeux de sécurité nationale", souligne M. Macron. "Il y a de nombreux secteurs pour lesquels la Chine exige que les producteurs soient chinois, parce qu'ils sont trop sensibles. Eh bien nous Européens, nous devons pouvoir faire la même chose."

La visite d'Etat de XI Jinping vise à célébrer 60 ans de relations diplomatiques bilatérales. Il s'agira du début de sa première tournée européenne depuis la pandémie de Covid-19, qui avait vu le géant asiatique couper longuement nombre d'interactions avec le reste du monde.

Croissance du PIB de la Chine, par trimestre depuis 1993 ( AFP / Janis LATVELS )

Les grandes crises internationales, et notamment la guerre en Ukraine, devraient également être au menu des discussions franco-chinoises.

"Notre intérêt est d'obtenir de la Chine qu'elle pèse pour la stabilité de l'ordre international. Ce n'est pas l'intérêt de la Chine aujourd'hui d'avoir une Russie déstabilisatrice de l'ordre international, d'avoir un Iran qui peut se doter de l'arme nucléaire et d'avoir un Moyen-Orient plongeant dans une forme de chaos. Il faut donc travailler avec la Chine pour construire la paix", affirme Emmanuel Macron.