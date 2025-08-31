 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy
information fournie par So Foot 31/08/2025 à 12:52

Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy

Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy

Oui, vous avez bien lu.

Faris Moumbagna va évoluer en cette saison en Serie A : l’attaquant camerounais a été officiellement prêté par l’OM ce dimanche à la Cremonese, promue dans l’élite italienne, qui a parfaitement démarrée son championnat avec deux victoires à San Siro face à Milan et contre Sassuolo. Toutes compétitions confondues, Moumbagna a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 apparitions (dont un pion importantissime face à Benfica en Ligue Europa il y a deux ans). Bien loin tout de même de ses standards à Bodø/Glimt, sa précédente écurie, la faute notamment à une blessure aux croisés contractée en août 2024 qui l’a éloigné des terrains une grande partie de la saison dernière.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc
    Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc
    information fournie par So Foot 31.08.2025 10:37 

    Les gardiens aussi ont leur Juninho. S’il n’est pas encore au niveau de la légende José Luis Chilavert ou du meilleur gardien buteur de l’Histoire Rogério Ceni (132 buts), Oliver Børner commence à se faire un nom à son échelle en tant que gardien buteur. Le portier ... Lire la suite

  • Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête
    Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:58 

    Sporting CP 1-2 FC Porto Buts : Pérez (CSC, 74e) pour les Lions // De Jong (61e) et Gomes (64e) pour les Dragons. Les Dragons s’envolent en tête.… FL pour SOFOOT.com

  • Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:41 

    Real Madrid 2-1 Majorque Buts : Güler (37 e ) et Vinícius (38 e ) pour les Merengues // Muriqi (18 e ) pour les Bermellones. Trois matchs, trois victoires : le Real Madrid prend les choses au sérieux en ce début de saison de Liga.… FL pour SOFOOT.com

  • OL-OM : navigation à vue
    OL-OM : navigation à vue
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:34 

    Malgré un début de saison honorable, Lyon et Marseille restent dans le flou en coulisses. Cela tombe bien, les deux gros s’affrontent ce dimanche (20h45). Avec pour objectif de rassurer un peu leurs supporters. Deux conjonctures différentes pour deux quotidiens ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank