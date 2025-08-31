Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy

Oui, vous avez bien lu.

Faris Moumbagna va évoluer en cette saison en Serie A : l’attaquant camerounais a été officiellement prêté par l’OM ce dimanche à la Cremonese, promue dans l’élite italienne, qui a parfaitement démarrée son championnat avec deux victoires à San Siro face à Milan et contre Sassuolo. Toutes compétitions confondues, Moumbagna a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 apparitions (dont un pion importantissime face à Benfica en Ligue Europa il y a deux ans). Bien loin tout de même de ses standards à Bodø/Glimt, sa précédente écurie, la faute notamment à une blessure aux croisés contractée en août 2024 qui l’a éloigné des terrains une grande partie de la saison dernière.…

AC pour SOFOOT.com