Famille Arnault et Pinault : qui c’est les plus forts ?

Paris FC-Rennes, c’est bien plus qu’un choc du milieu de tableau du championnat. En 2025, c’est aussi la première rencontre sportive entre les familles Arnault et Pinault, déjà rivaux dans l’industrie du luxe depuis le début des années 2000. Concours de celui qui a la plus grosse.

→ Le compte en banque : l’empire du luxe de Bernard Arnault

C’est bête et méchant, mais c’est pourtant le centre de la pensée capitaliste. Qui a le plus d’argent ? Sur ce terrain-là, aucun débat possible. Le dernier classement Forbes est unanime. La famille Arnault est la plus riche de France via LVMH, avec une fortune actuellement estimée à 156 milliards d’euros, contre (seulement) 27 milliards d’euros (chiffres de 2024) pour la famille Pinault et sa holding Artémis.

Si Bernard Arnault trône encore parmi le top 10 des milliardaires dans le monde, ses pertes cette année sont assez colossales. L’entrepreneur natif de Roubaix aurait perdu près de 20% de sa fortune totale, conséquence directe de la baisse de consommation de produits de luxe en Chine, qui est le principal marché de LVMH. À l’inverse, bien qu’il a perdu les deux tiers de sa fortune l’année dernière, François Pinault peut se targuer d’être un historique parmi les milliardaires dans le foot. À la tête du Stade rennais depuis 1998, les Pinault étaient en 2024 6 es du classement mondial des propriétaires d’équipes sportives les plus riches. Mais bon, à côté, son rival est d’un autre calibre.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com